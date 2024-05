Tennis : Cet incroyable parcours d'une Française, invitée à Roland-Garros

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces derniers jours, les joueurs et joueuses français se disputaient à distance une invitation pour le prochain Roland-Garros au mérite. Une joueuse attire particulièrement l'attention depuis plusieurs semaines car elle réalise une folle saison sur terre battue. Grâce à ces résultats, elle s'ouvre les portes du tableau principal du deuxième Grand Chelem de l'année, une grande première pour elle. A l'aube de fêter ses 21 ans, Loïs Boisson sera peut-être un nom à suivre prochainement.

Même s'il reste encore une semaine normalement pour déterminer quelle Française a été la plus régulière dans les tournois français du programme Race France en 2024, Loïs Boisson a frappé fort en s'offrant le plus grand titre de sa carrière dimanche à Saint-Malo, dans la catégorie WTA 125. La Dijonnaise, tout juste derrière le top 300 au début de la saison, est maintenant 152ème. Elle a bien mérité sa place pour son premier Grand Chelem.

18 victoires consécutives

Sur le circuit ITF, deuxième échelon de la WTA, Loïs Boisson a lancé sa saison sur terre battue de la meilleure des manières. En effet, la Française a enchaîné 18 victoires consécutives pour conquérir 3 titres à ce niveau. A Chypre, en Espagne et en Suisse, elle a impressionné, se débarrassant parfois d'adversaires beaucoup mieux classées qu'elle. Pas de doute, sur la face, Loïs Boisson a prouvé qu'elle savait très bien jouer et le niveau WTA n'est plus très loin. Finalement, elle s'est inclinée en demi-finales à Chiasso après 18 victoires, une performance qui a marqué les esprits dans le clan tricolore.

Une invitation méritée

En réussissant une telle percée sur le circuit secondaire, Loïs Boisson a réussi à faire de même à l'échelon supérieur. Dimanche, elle a triomphé après une grande semaine à Saint-Malo, remportant ainsi son premier titre en WTA 125. Sur sa route, elle a notamment éliminé Varvara Gracheva et Alizé Cornet avant de s'imposer face à une autre compatriote, Chloé Paquet, en finale après une folle remontée. En gagnant ce tournoi, elle est première au classement de la Race France et devrait recevoir son précieux sésame.

Un coup à jouer à Roland-Garros ?

Avant sa folle série de victoires, Loïs Boisson figurait encore proche du top 300. Ce lundi, la Dijonnaise se retrouve à la 152ème place mondiale et la progression est tout simplement fulgurante. Elle va donc découvrir un tout nouveau circuit en disputant son premier match au niveau WTA mais ce qu'elle a montré récemment face à des joueuses entre la 80ème place et la 120ème place mondiale est extrêmement intéressant.