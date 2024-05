Tennis : Rome, un paradis pour Nadal et Djokovic

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A peine le tournoi de Madrid terminé, il est l'heure pour les joueurs de se tourner vers le Masters 1000 de Rome, troisième grande étape dans cette saison sur terre battue. C'est un grand classique du tennis et pour cette 81ème édition, tous les scénarios peuvent être envisagés. Ces derniers jours, deux des plus grands joueurs du monde ont annoncé leur forfait : Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Malgré tout, depuis 20 ans, deux joueurs se partagent quasiment sans interruption le titre, deux joueurs qui, à 37 et 38 ans, sont encore dans le grand tableau. Avec le trophée au bout ?

Le tournoi de Rome est à chaque fois un rendez-vous incontournable pour les joueurs puisqu'il s'agit d'une répétition générale avant Roland-Garros. En effet, les conditions de jeu se rapprochent grandement de celles qu'il y aura à Roland-Garros dans trois semaines et il faut donc enregistrer le maximum de repères. Parmi les joueurs en lice cette année, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Les deux hommes se partagent 16 titres à eux deux depuis 2005, une vraie forteresse.

Tennis - Madrid : La reine Swiatek triomphe, cap sur Roland-Garros https://t.co/AIrX1nTaQi pic.twitter.com/coAkcR4DC9 — le10sport (@le10sport) May 5, 2024

Nadal puissance 10

Comme partout ailleurs lorsqu'on parle de grand tournoi sur terre battue, Rafael Nadal détient le record de victoires à Rome : 10. Le Majorquin a remporté son premier titre en Italie en 2005 et son dernier date de 2021. Le Majorquin a évidemment de grands repères ici et très souvent, il enchaînait une victoire à Rome avec une victoire à Roland-Garros. Cette année, il revient pour la dernière fois de sa carrière en espérant pouvoir gagner quelques matches et pour dire au revoir au public.

Djokovic, un vrai point de départ

Lui aussi très à l'aise au Foro Italico, Novak Djokovic prend souvent le Masters 1000 de Rome comme grand point de départ vers un titre à Roland-Garros. A Rome, il connaît chaque année le succès puisque le Serbe a atteint au moins les quarts de finale à chaque fois qu'il a participé au tournoi, dont 6 titres. Cette saison, il joue très peu et il n'a disputé qu'un tournoi sur terre pour l'instant, Monte-Carlo. Il pourrait donc en profiter pour parfaire son jeu avant Roland-Garros.

Une nouvelle finale possible ?

A Rome, Novak Djokovic et Rafael Nadal se sont affrontés à six reprises en finale. Il s'agit donc d'un grand classique du Masters 1000 italien et il semble fou de penser que cette affiche aura bien lieu cette année. Les deux hommes pourraient toutefois profiter de la méforme de certains de leurs adversaires pour se faufiler dans le tableau. Le tirage au sort a été taquin cette fois-ci : les deux hommes ne pourront se jouer qu'en finale.