Tennis - Madrid : La reine Swiatek triomphe, cap sur Roland-Garros

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Il s'agit du grand match que le tournoi de Madrid attendait pour le sauver. En effet, samedi, la finale dames a opposé la numéro 1 mondiale Iga Swiatek à sa dauphine, Aryna Sabalenka, comme en 2023. Contrairement à l'année dernière, c'est la Polonaise qui a réussi à triompher cette fois-ci au terme d'un match sensationnel qui sauve clairement la situation du tableau masculin. A trois semaines de Roland-Garros, la patronne est plus que prête pour défendre son titre.

Jamais titrée à Madrid, Iga Swiatek a rempli sa collection de grands titres sur terre battue. La Polonaise avait été battue en finale il y a un an face à Aryna Sabalenka et elle a réussi à prendre sa revanche, non sans mal. Après un peu plus de trois heures de jeu, elle a laissé exploser sa joie devant un public conquis et ravi de voir du tennis d'une grande intensité. Il a tout de même fallu sauver trois balles de match.

Match de l'année

Ce match a suscité énormément de réactions sur les réseaux sociaux, à tel point que pour certains il s'agit du match de l'année pour le moment, hommes et femmes confondus. Il faut dire que les deux meilleures joueuses ont livré un combat hors du commun, finalement remporté de justesse par Iga Swiatek (7/5 4/6 7/6). La Biélorusse, qui avait déjà survécu au tie-break du troisième set en demi-finales face à Elena Rybakina, a manqué trois balles de match, sauvées par la Polonaise. « Eh bien, qui va dire que le tennis féminin est ennuyeux maintenant, n’est‐ce pas ? » résumait la principale intéressée sur le court.

Sabalenka proche du triplé

Titrée à Madrid en 2021 et en 2023, Aryna Sabalenka visait une troisième couronne dans ce tournoi qui lui va si bien. La Biélorusse a retrouvé des couleurs après sa terrible histoire survenue en mars dernier et elle était loin d'être triste au moment de la balle de match. Toujours joyeuse, elle a retrouvé sa place en tant que numéro 2 mondiale et elle aura elle aussi un grand rôle à jouer à Roland-Garros. « Quelle finale exceptionnelle entre Iga et Aryna à Madrid. Intensité, scénario, niveau de jeu, tous les ingrédients étaient présents !! Vivement Roland‐Garros » résumait simplement Marion Bartoli.

Swiatek lancée vers la consécration