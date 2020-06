Tennis

Tennis : George Floyd, Racisme… Jo-Wilfried Tsonga réagit !

Publié le 2 juin 2020 à 18h35 par La rédaction

Après la mort de George Floyd aux Etats-Unis, étouffé par un policier, le monde du sport n’a pas manqué de réagir à ce sujet, et au sujet du racisme. Et Jo-Wilfried Tsonga affirme avoir lui-même été victime de racisme…

« J’ai été régulièrement confronté au racisme, très régulièrement, et depuis ma plus tendre enfance » . Tels sont les mots de Jo-Wilfried Tsonga, ce lundi 1er juin, pour France Info. Invité à réagir à la mort de George Floyd, tué par un policier à Minneapolis malgré avoir prévenu qu’il ne pouvait « plus respirer », Tsonga est revenu sur les propos racistes qu’il a déjà subi, ainsi qu’à la mort de George Floyd.

« C’est juste une tragédie de trop »