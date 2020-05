Tennis

Tennis : Quand Novak Djokovic raconte sa toute première victoire

Publié le 31 mai 2020 à 14h35 par A.D.

Numéro 1 mondial à 33 ans, Novak Djokovic se souvient de sa toute première victoire alors qu'il n'avait que 8 ans. L'ogre serbe a raconté ce premier succès en compétition qu'il a remporté au tie-break.

Novak Djokovic n'a pas oublié sa toute première victoire officielle. Et pourtant, il n'avait que huit ans à cette époque. Lors d'un live Instagram pour l'émission Tennis United de l'ATP et la WTA, Novak Djokovic (33 ans) est revenu sur son premier succès en compétition. Comme il l'a confié à Garbine Muguruza, l'ogre serbe n'a pas su retenir ses émotions à l'issue de cette rencontre.

«J’étais submergé de joie, j'ai même commencé à pleurer»