Tennis

Tennis : Le clan Nadal raconte son plus beau titre à Roland-Garros !

Publié le 3 juin 2020 à 18h35 par La rédaction

Titré à 12 reprises à Roland-Garros, Rafael Nadal est devenu le maitre incontesté sur terre-battue. Mais quel titre l’a-t-il le plus marqué ? Son tout premier ? Son oncle répond !

Si le titre du véritable GOAT entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic est très difficile à décerner, celui du meilleur tennisman sur terre battue revient très logiquement au joueur espagnol. En plus d’avoir remporté Roland-Garros à 12 reprises, Nadal est aussi le maître incontestable de tous les autres tournois sur cette surface. Son oncle et ancien entraîneur s’est rappelé de très bons souvenirs aux Internationaux de France dans une interview pour La Gazzetta dello Sport .

« Il me reste sa première victoire en 2005 »