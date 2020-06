Tennis

Tennis : Djokovic, Federer... Une ancienne gloire se prononce sur le véritable GOAT !

Publié le 3 juin 2020 à 14h35 par La rédaction

Avec 56 titres de Grand Chelem, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic composent inévitablement le plus grand « BIG 3 » de l’histoire du tennis. Mais qui est le GOAT ? Cet ancien grand joueur tranche !

Arrêtés depuis la mi-mars, les circuits ATP et WTA resteront gelés jusqu’au mois de juillet. Le tennis n’a pas été épargné par le virus et les instances ont du complètement revoir le calendrier des tournois. Confinés pour contrer l’émancipation du coronavirus dans de nombreux pays, plusieurs anciens tennismans se sont amusés à dresser des bilans et depuis quelques mois, le sujet du véritable GOAT est sur toutes les lèvres. Plutôt Novak Djokovic, Rafael Nadal ou Roger Federer ? Un ancien très grand joueur du circuit se positionne !

« A mon avis Novak est le meilleur ! »