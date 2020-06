Tennis

Tennis : Rafael Nadal affiche son inquiétude pour l’US Open !

Publié le 5 juin 2020 à 9h35 par T.M.

Alors que l’US Open se disputerait du 24 août au 13 septembre, Rafael Nadal a fait part de ses craintes pour le Grand Chelem américain avec la situation sanitaire actuelle.

A cause du coronavirus, le tennis a également dû se mettre à l’arrêt. Alors que la saison devrait prochainement reprendre, le calendrier a tout de même été chamboulé avec cette situation sanitaire. Il a ainsi fallu s’adapter et Roland-Garros a notamment été décalé du 20 septembre au 4 octobre. Le Grand Chelem parisien se tiendra ainsi seulement une semaine après l’US Open, prévu du 24 août au 13 septembre. Pour le moment, aucune décision n’a été prise du côté de Flushing Meadows. Mais alors que l’épidémie de coronavirus est toujours aussi importante aux Etats-Unis, Rafael Nadal a montré quelques craintes.

« Ce n’est pas une exhibition qui concerne six personnes »