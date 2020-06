Tennis

Tennis : Nadal se prononce sur le report de Roland-Garros !

Publié le 4 juin 2020 à 20h35 par D.M.

Douze fois vainqueur de Roland-Garros, Rafael Nadal s’est prononcé sur le report du tournoi. L’Espagnol ne sait toujours s’il pourra disputer le Grand Chelem parisien en septembre prochain.

Depuis 2005, année de son premier titre à Roland-Garros, Rafael Nadal règne en maître sur la terre battue parisienne. Vainqueur du tournoi à 12 reprises, l’Espagnol cherchera à allonger son palmarès et a remporté un nouveau titre à la Porte d’Auteuil. Mais le tournoi de Roland-Garros aura-t-il lieu cette année ? Prévu initialement du 24 mai au 7 juin, le Grand Chelem est pour l’instant prévu du 20 septembre au 4 octobre. Malgré la décision de la FFT de reporter le tournoi, l’incertitude règne concernant la tenue de Roland-Garros cette année en raison de la crise sanitaire. Interrogé sur le sujet, Rafael Nadal ne sait toujours pas avec certitude s’il foulera le court Philippe Chatrier en 2020.

« J'admire le fait que la FFT veuille rester positive et aller de l'avant mais… »