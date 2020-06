Tennis

Tennis : Djokovic, Nadal, Federer... Cet ancien joueur révèle son préféré !

Publié le 4 juin 2020 à 17h35 par La rédaction

Rafael Nadal, Roger Federer ou Novak Djokovic ? Qui est le véritable GOAT ? Un ancien joueur australien a tranché et en a profité pour tacler le tennisman suisse !

Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic forment le « BIG 3 » le plus fort de l’histoire du tennis. Avec 56 titres de Grand Chelem à eux trois, ils se partagent les trophées et les records depuis un bon nombre d’années. Confinés à cause de l'émancipation malheureuse du coronavirus, les anciens joueurs s’amusent à dresser des bilans et le sujet du meilleur tennisman de tous les temps est sur toutes les lèvres. Un ancien joueur a donné son avis dans un entretien accordé au site Ubi Tennis .

« On dit que Federer est le plus grand joueur de tous les temps, mais il n'est même pas le deuxième de son époque. »