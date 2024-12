Luis Enrique - PSG : Al-Khelaïfi a choisi son camp !

Axel Cornic

Arrivé il y a un an et demi, Luis Enrique n’a jamais fait l’unanimité à l’extérieur du Paris Saint-Germain, avec certains de ses choix qui ont déclenché des vifs débats. Mais la situation commencerait également à se fragiliser en interne, puisque le vestiaire parisien ne serait plus vraiment soudé derrière son entraineur.

Réputé pour management à poigne, Luis Enrique semblait être l’homme capable de redresser la barre au PSG. Mais après une première saison très bonne sur le plan sportif, les choses commenceraient à se compliquer. Car l'ancien coach du FC Barcelone n’aurait plus vraiment le soutien de son équipe, ce qui pourrait bien créer quelques problèmes dans les prochaines semaines.

Mercato : Un dossier réglé à «100%», l'énorme annonce du PSG https://t.co/QU2GFgykBt pic.twitter.com/0FKDdfDkPE — le10sport (@le10sport) December 4, 2024

Les dirigeants parisiens derrière Luis Enrique

Si les joueurs du PSG ne comprennent plus vraiment leur coach, ce ne serait vraisemblablement pas le cas dans les hautes sphères du club. RMC Sport assure en effet que Luis Enrique garderait toujours la confiance des patrons du club, qui semblent croire en ce projet débuté avec lui à l’été 2023. D’ailleurs, une prolongation jusqu’en 2027 lui aurait déjà été proposée, même si rien n’a encore été officialisé pour le moment. Si cela se confirme et qu’il va au bout de ce nouveau contrat, il pourrait rentrer dans l’histoire en devenant l’entraineur parisien avec la plus grande longévité devant Laurent Blanc.

« Quand les temps sont durs, on se soutient les uns les autres »

En cette période trouble, le PSG avait d’ailleurs décidé de lancer un message fort à Luis Enrique, par le biais de son président. « J'ai une confiance absolue dans le projet, l'entraîneur, le conseiller sportif et notre équipe, et nous continuerons à évoluer » a expliqué Nasser Al-Khelaïfi, dans des propos rapportés par L’Equipe. « Et quand les temps sont durs, on se soutient les uns les autres, c'est ce que fait un bon club, c'est ce que font aussi nos supporters qui sont incroyables ».