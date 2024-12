Ce joueur du PSG a la «rage», du lourd est annoncé

Amadou Diawara

Victime d'une rupture du tendon d'Achille, Presnel Kimpembe est proche de reprendre la compétition avec le PSG. Toutefois, le défenseur central de 29 ans a besoin d'une très grosse force mentale pour revenir à son meilleur niveau. D'après Florent Balmont, Presnel Kimpembe est capable de retrouver la pleine possession de ses moyens, et même de devenir encore meilleur.

Le 26 février 2023, Presnel Kimpembe a vécu une terrible soirée. Lors d'un Classique entre le PSG et l'OM, le titi parisien a été victime d'une rupture du tendon d'Achille. Opéré à deux reprises, Presnel Kimpembe a déjà manqué 21 mois de compétition, mais il est sur le point de faire son grand retour. En effet, le numéro 3 du PSG a été convoqué par Luis Enrique pour le choc face au Bayern le mardi 26 novembre. S'il n'a pas disputé la moindre minute à Munich, Presnel Kimpembe n'a jamais été aussi proche de rejouer. Et pour retrouver son meilleur niveau, l'international français va devoir prouver une nouvelle fois qu'il est très fort mentalement.

«Il fera tout pour revenir au top»

Lors d'un entretien accordé au Parisien, un ancien de l’encadrement du PSG a annoncé du lourd pour Presnel Kimpembe. « Presnel, c’est un vrai combattant, un mec doté d’une force mentale comme il y en a peu. S’il en est un qui fera tout pour revenir au top, vous pouvez être sûr que c’est lui ! », a-t-il affirmé.

«Kimpembe peut revenir encore plus fort qu’avant»

En parallèle, Florent Balmont s'est également prononcé sur le cas Presnel Kimpembe. D'après l'ancien milieu de terrain du LOSC, le joueur formé au PSG est capable de devenir encore meilleur après son retour de blessure. « La tête, c’est 50 % du chemin retour. Deux ans, c’est vrai, c’est long. Mais c’est aussi dans ces moments-là, quand on est loin, à l’écart, qu’on se rend compte à quel point c’est une chance énorme d’être footballeur. Alors je me dis qu’à son âge, 29 ans, avec la rage et la faim qu’il doit avoir, Presnel Kimpembe peut même revenir encore plus fort qu’avant », a-t-il déclaré au média Le Parisien. Pour rappel, Florent Balmont a été victime d’une rupture du tendon d’Achille à 38 ans. Et il avait réussi à rejouer une saison et demie avant de tirer sa révérence.