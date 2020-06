Tennis

Tennis : L'oncle de Rafael Nadal fait une prédiction sur sa retraite !

Publié le 4 juin 2020 à 10h35 par B.C.

Alors que Rafael Nadal fêtait ses 34 ans ce mercredi, son oncle et ancien entraîneur s'est prononcé sur la suite de sa carrière.

Ce mercredi, Rafael Nadal fêtait ses 34 ans. La retraite approche donc doucement pour le numéro 2 mondial qui a déjà tout gagné au cours de sa carrière, d'autant que celui-ci a connu plusieurs pépins physiques ces dernières années. Interrogé à ce sujet, Toni Nadal se montre néanmoins rassurant. L'oncle et ancien entraîneur du Majorquin estime en effet que ce dernier n'est pas près de quitter les courts et qu'il peut tirer avantage de cette suspension de la saison.

« Je pense que Rafael a encore au moins trois ou quatre ans pour continuer à briller »