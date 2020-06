Tennis

Tennis : Une participation à l’US Open ? La réponse de Nadal !

Publié le 6 juin 2020 à 15h35 par Th.B.

À l’arrêt depuis le report ou l’annulation des compétitions, Rafael Nadal multiplie les entretiens avec les médias. Pour Eurosport, le numéro 2 mondial ne se voit pas en l’état actuel des choses disputer l’US Open cette saison.

« Je ne sais pas aujourd’hui si on rejouera au tennis cette année. Ce qui me préoccupe en ce moment, c’est de retrouver une vie normale. » . Voici le message que Rafael Nadal a fait passer à l’occasion d’un entretien Zoom organisé par la Fédération Française de tennis ces dernières heures. Le tennisman majorquin faisait déjà part de ses craintes. Pour un autre média, Nadal a réitéré ses doutes concernant le retour à la compétition et plus précisément pour l’US Open, habituellement organisé en septembre.

« Mon esprit n’est pas concentré sur le fait de jouer l’US Open »