Tennis : L’énorme sortie de Becker sur sa collaboration avec Novak Djokovic

Publié le 5 juin 2020 à 13h35 par T.M.

Ancien entraîneur de Novak Djokovic, Boris Becker a révélé qu’il n’avait pas hésité à remettre en place le Serbe, qui était pourtant numéro 1 mondial à ce moment.

Ancienne légende du tennis mondiale, Boris Becker s’est également reconverti comme entraîneur par la suite. D’ailleurs, l’Allemand s’est occupé d’un des meilleurs : Novak Djokovic. Entre 2013 et 2016, les deux hommes ont collaboré ensemble. Une association qui a permis au Serbe de remporter plusieurs tournois du Grand Chelem. Occupant la place de numéro 1 mondial à ce moment, Djokovic dominait ainsi la planète tennis, pour autant, tout n’était pas parfait. En effet, à travers des propos rapportés par TennisActu , Becker révèle que Nole s’était « vu trop beau » durant cette période.

« Les autres joueurs tels que Nadal et Federer ont toujours fait des ajustements dans leur jeu »