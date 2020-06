Tennis

Tennis : Djokovic se prononce sur une reprise des tournois !

Publié le 10 juin 2020 à 13h35 par La rédaction

Toujours à l’arrêt, les circuits ATP et WTA pourraient reprendre là où ils se sont terminés : aux Etats-Unis. Toutefois, les conditions ne le permettent pas et Novak Djokovic a clairement fait savoir qu’il ne se déplacerait pas.

Le coronavirus a totalement bousculé le calendrier des sportifs. Le tennis a particulièrement été touché et pour le moment aucune reprise des tournois n’est envisagée. Gelés jusqu’à la fin du mois de juillet à cause de l’émancipation malheureuse du Covid-19, les circuits ATP et WTA pourraient éventuellement reprendre en septembre si les conditions le permettent. Novak Djokovic a exprimé son avis sur la reprise avant de faire comprendre qu’il n’envisagerait pas de disputer des rencontres aux Etats-Unis.

« C'est quelque chose qui est assez impensable pour le moment. »