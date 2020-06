Tennis

Tennis : Thiem se livre sur sa rivalité avec Djokovic, Nadal et Federer !

Publié le 9 juin 2020 à 23h35 par A.D.

Dominic Thiem a vécu de grosses désillusions face aux membres du Big 3. L'Autrichien a lâché ses vérités sur sa rivalité avec Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer.

Dominic Thiem veut mener la vie dure aux membres du Big 3. Alors qu'il monte en puissance au fil des saisons, l'Autrichien tient de plus en plus tête à Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Lors de la finale du dernier Open d'Australie, Dominic Thiem est même parvenu à arracher deux sets à l'ogre serbe, qui occupe actuellement la place de numéro 1 mondial (6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4). Interrogé par l'ATP, Dominic Thiem est revenu sur la « défaite la plus douloureuse » de sa carrière, avant d'évoquer sa rivalité avec Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer.

«Ils sont tellement au-dessus que nous pourrons jamais les rattraper»