Tennis: Quand Kyrgios battait Rafael Nadal... avec la gueule de bois !

Publié le 7 juin 2020 à 16h35 par La rédaction

Souvent critiqué pour son manque de professionnalisme sur les courts, Nick Kyrgios n’a pas dérogé à la règle en révélant une surprenante anecdote au cours d’un match face à Rafael Nadal.

Entre Rafael Nadal et Nick Kyrgios, ce n’est pas l’amour fou. Les deux hommes ayant deux philosophies totalement différentes ne s’entendent pas trop sur le circuit ATP. Nadal a souvent critiqué le manque de professionnalisme et l’attitude de son cadet sur le court. Et l’anecdote révélée par Nick Kyrgios devrait une nouvelle fois lui donner raison. En effet dans un live Instagram avec son ami Elliot Lioney, comédien, l’Australien a fait de surprenantes révélations sur un match qu’il a disputé face à Rafael Nadal. Le match en question est celui du Masters 1000 en Cincinnati en 2017 qui s’est fini sur une victoire écrasante de Nick Kyrgios 6-2, 7-5. Mais au-delà de cette victoire, l’Australien a mentionné une petite information tout à fait surprenante.

Nick Kyrgios avait la gueule de bois !