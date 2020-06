Tennis

Tennis : Nadal, Federer... Le secret de Djokovic pour les battre en Grand Chelem !

Publié le 9 juin 2020 à 9h35 par La rédaction

Pour battre ses concurrents directs et tout particulièrement Rafael Nadal et Roger Federer, Novak Djokovic a révélé son petit secret : ne pas louper un seul de leurs matchs !

Alors que le football commence doucement mais surement à reprendre, le tennis est toujours officiellement à l’arrêt à cause de l’émancipation malheureuse du coronavirus. De nombreux tennismans en ont profité pour réaliser de nombreuses interviews et Novak Djokovic s’est récemment illustré dans ce domaine. Le numéro un mondial du circuit ATP a d’ailleurs révélé un de ses secrets pour battre ses grands rivaux pendant un Grand Chelem.

« Je regarde aussi des rediffusions sur YouTube »