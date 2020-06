Tennis

Tennis - US Open : Ce tacle infligé à Rafael Nadal et Novak Djokovic !

Publié le 8 juin 2020 à 17h35 par A.D.

Novak Djokovic et Rafael Nadal ont fait part de leur scepticisme quant à leur participation à l'US Open. Dan Evans, 28ème joueur mondial, n'a pas hésité à égratigner les deux joueurs les mieux classés au monde.

Rafael Nadal et Novak Djokovic ne sont, pour le moment, pas très emballé par l'idée de disputer l'US Open dans le contexte actuel. L'ogre serbe a estimé que la compétition serait disputée dans des «conditions extrêmes» , tandis que le Majorquin ne se voit pas se déplacer jusqu'à New-York pour le moment. « Si je me sens prêt à disputer l’US Open cette saison ? Aujourd’hui, non. Si vous me demandez si je serai à l’aise de voyager à New York dans la situation actuelle de la pandémie, je dirais non. Dans quelques mois, j’espère que ce sera possible » , a confié Rafael Nadal à Barbara Schett, consultante chez Eurosport . Interrogé sur le sujet par la BBC , Dan Evans, 28ème joueur mondial au classement ATP, a pointé du doigt l'attitude de Rafael Nadal et Novak Djokovic.

«Novak et Rafa devraient chercher à aider ces joueurs moins bien classés»