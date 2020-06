Tennis

Tennis - Polémique : Thiem reçoit un soutien de poids face au projet de Djokovic !

Publié le 11 juin 2020 à 22h35 par La rédaction

En plein cœur d’une polémique pour avoir refusé d’apporter son soutien au projet de Novak Djokovic, Dominic Thiem a vu un bon joueur du circuit ATP le soutenir !

Avec l’aide de Roger Federer et de Rafael Nadal, Novak Djokovic a réalisé un projet qu’il souhaiterait vite mettre en place pour aider les joueurs plus démunis. Un projet qui obligerait les 100 premiers joueurs au classement ATP à donner une partie de leur prize money gagné dans les tournois. Ce projet n’a clairement pas fait l’unanimité et Dominic Thiem avait froidement expliqué qu’il ne donnera pas un centime aux joueurs les plus démunis. « Je ne vois pas pourquoi je devrais leur donner de l’argent. Je préfère faire des dons aux personnes et aux institutions qui en ont vraiment besoin. » Un joueur italien est d’accord avec l’Autrichien !

« Je dis simplement que ma priorité, en ce moment, n'est pas d'aider les joueurs de tennis ! »