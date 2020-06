Tennis

Tennis : US Open, Coronavirus… Nick Kyrgios se livre !

Publié le 11 juin 2020 à 15h35 par La rédaction

Sur son compte Twitter, le tennisman australien a tenu à donner son avis sur la situation mondiale actuelle, notamment sur la décision de l’ATP concernant l’US Open.

La tenue de l’US Open est toujours en suspens. Si l’ATP a affirmé qu’une décision serait prise mi-juin concernant le tournoi de New York, qui est censé se dérouler entre le 31 août et le 13 septembre prochain, certains joueurs, comme Novak Djokovic, ne sont pas très chauds à l’idée de faire le voyage jusqu’aux Etats-Unis pour y disputer le tournoi. Et Nick Kyrgios, sur son compte Twitter , a tenu à réagir concernant le déroulement (ou non) de ce tournoi du Grand Chelem…

« L’ATP essaie de maintenir l’US Open »