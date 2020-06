Tennis

Tennis : Djokovic révèle pourquoi il ne prend pas sa retraite !

Publié le 10 juin 2020 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 10 juin 2020 à 20h36

Agé de 33 ans, Novak Djokovic ne semble pas prêt de prendre sa retraite. Le numéro un mondial a révélé les raisons qui le poussent à continuer sa carrière.

Aux côtés de Rafael Nadal et de Roger Federer, Novak Djokovic est l’un des fers de lance du tennis mondial. Vainqueur de 17 titres de Grand Chelem, le numéro un mondial figure comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire. Mais Novak Djokovic est sur le circuit depuis de nombreuses années et une certaine lassitude peut apparaître. Agé de 33 ans, le Serbe ne compte pas prendre sa retraite tout de suite et a révélé les raisons qui le poussent à poursuivre sa carrière. Et à le croire, il n’est pas question de performances ou de chasse aux records, mais de valeur et de partage.

« Cela m’intéresse de pouvoir passer des messages »