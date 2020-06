Tennis

Tennis : George Floyd, racisme... La nouvelle sortie forte de Yannick Noah !

Publié le 8 juin 2020 à 15h35 par A.D.

Depuis le décès de George Floyd, arrêté violemment par des policiers aux Etats-Unis, les sportifs militent activement pour éradiquer le racisme. Selon Yannick Noah, les sportifs blancs devraient également se mêler à la lutte.

Yannick Noah compte sur tous les sportifs pour éradiquer le racisme. Arrêté violemment par des policiers, George Floyd, afro-américain, a trouvé la mort aux Etats-Unis. Un décès qui a donné suite à de vives réactions et notamment dans le monde sportif. Lors d'un entretien accordé à France 2 , Yannick Noah a fait un appel afin que les sportifs blancs apportent également leur soutien pour défendre cette cause.

«C'est une injustice qui devrait sensibiliser tout le monde»