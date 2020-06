Tennis

Tennis : Quand Serena Williams est comparée à Federer, Nadal et Djokovic

Publié le 13 juin 2020 à 17h35 par A.D.

Alors que le tennis devrait reprendre ses droits très prochainement, Patrick Mouratoglou a estimé que Serena Williams, à l'image de Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal, ne devrait pas avoir trop de mal à retrouver son plus haut niveau à la reprise.

Serena Williams devrait revenir en force. Et ce, malgré les longues semaines d'arrêt à cause du coronavirus. Lors d'un entretien accordé à Reuters , Patrick Mouratoglou, coach de l'Américaine, a confié que sa protégée, au même titre que Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal, avait suffisamment d'expérience pour ne pas être perturbée par la suspension des compétitions.

«Etre en dehors de la compétition pendant quelques mois n'affecte pas leur jeu»