Tennis

Tennis : Quand Roger Federer est poussé à prendre sa retraite !

Publié le 12 juin 2020 à 10h35 par A.D.

Alors qu'il a soufflé ses 38 bougies, Roger Federer n'a toujours pas pris sa retraite. Selon Nicola Pietrangeli, titré à deux reprises à Roland-Garros, le maitre à jouer suisse devrait tirer sa révérence pour sortir du circuit «la tête haute».

Malgré ses 38 ans, Roger Federer reste l'un des meilleurs joueurs du monde. Malgré tout, le quatrième joueur mondial - derrière Dominic Thiem, Rafael Nadal et Novak Djokovic - semble montrer quelques signes de faiblesses. Et les récents pépins physiques du maitre à jouer suisse peuvent en attester. Dans des propos rapportés par We Love Tennis , Nicola Pietrangeli, vainqueur de Roland-Garros en 1959 et 1960, a estimé que Roger Federer devait prendre sa retraite avant d'être sur le déclin.

«Peut-être qu’il est temps de s’arrêter, il sortirait la tête haute»