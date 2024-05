Transferts - PSG : Panique pour la succession de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est un secret de polichinelle, Kylian Mbappé va quitter le PSG à l'issue de son contrat. Le joueur ne s'est pas encore prononcé, publiquement, sur son avenir, mais son départ vers le Real Madrid serait acté en coulisses. Une opération, qui va pousser le PSG à se montrer actif lors du prochain mercato. Mais trouver un successeur à Mbappé ne sera pas chose aisée.

Qui pour remplacer Kylian Mbappé au PSG la saison prochaine ? La direction explore de nombreuses pistes pour remplacer l'international français. Selon les informations du Parisien, le rêve de la formation se nomme Lamine Yamal.

Le rêve du PSG part en fumée

Mais lors d'un entretien accordé à la presse espagnole il y a quelques semaines, la jeune pépite du FC Barcelone a laissé entendre qu'il n'avait pas l'intention de bouger cet été. « J'espère pouvoir être une légende du Barça. Je suis tranquille, il me reste encore deux ans de contrat. Je pense avant tout à profiter » avait déclaré Yamal, dont la clause libératoire est estimée à 1Md€.

Leao ne veut pas partir