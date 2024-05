PSG : Incroyable, il se sert de Mbappé et de Dembélé !

Thomas Bourseau

Cette saison, le nom de Vitinha apparaît plus régulièrement sur le tableau d’affichage. Le milieu de terrain portugais se projette plus que lors de l’exercice précédent. Et son sens du but semble pouvoir se justifier grâce à Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé notamment.

« Je n'ai pas beaucoup ça en mo i ». Voici la réponse claire de Vitinha lorsqu’on l’interroge sur le fait qu’il ait le sens du but. Ce n’est pas un buteur dans l’âme à en croire ses propos. Cependant, le double buteur face au FC Barcelone en quarts de finale de Ligue des champions peut compter sur deux coéquipiers en particulier.

Vitinha buteur en puissance, il donne la recette

Milieu de terrain, Vitinha donne le tempo pour les offensives parisiennes. De par les coéquipiers qui l’entourent, l’international portugais a souvent l’occasion de se projeter. De quoi lui permettre d’être plus souvent décisif. Et il doit beaucoup à Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé et au fait qu’ils usent constamment les défenses adverses.

«Les défenseurs sont plus concentrés sur Kylian et Ousmane»