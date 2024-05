PSG : Luis Enrique l’a transformé «à vie» !

Thomas Bourseau

Le PSG est si proche de réaliser une saison historique sous la houlette de Luis Enrique. Déjà sacrés champions de France, les hommes de l’entraîneur espagnol sont en lice pour la Ligue des champions et la Coupe de France. Hormis les éventuels trophées, Enrique a transformé Vitinha qui n’a pas tari d’éloges à son égard.

Luis Enrique a débarqué au PSG à la dernière intersaison dans le cadre de la succession de Christophe Galtier qui n’aura tenu qu’une seule et unique saison sur le banc de touche du Paris Saint-Germain. Vainqueur de la Ligue des champions en 2015 avec le FC Barcelone et ex-sélectionneur de la Roja , Enrique a transformé Vitinha.

«Luis Enrique ? C'est incroyable pour moi et pour tous les joueurs d'évoluer ainsi»

Le milieu axial recruté à 40M€ à l’été 2022 s’est mué en joueur décisif, capable de marquer pendant la double confrontation face au FC Barcelone en quarts de finale de Ligue des champions les 10 et 16 avril ou encore pendant le Classique contre l’OM sur la pelouse de l’Orange Vélodrome le 31 mars dernier. Pour les médias du PSG en interview, Vitinha a dressé un portrait flatteur de Luis Enrique. « C'est incroyable pour moi et pour tous les joueurs d'évoluer ainsi. On est meilleurs individuellement et collectivement ».

Transferts : Le PSG a tenté un coup au RC Lens https://t.co/tJtosH3XAM pic.twitter.com/efjIMfsc8P — le10sport (@le10sport) April 30, 2024

«C'est un aspect que j'ai amélioré avec le coach»

Pour ce qui est de son nouveau lien au but, Vitinha n’a pas manqué de souligner le travail effectué avec le coach Luis Enrique cette saison. « C'est un aspect que j'ai amélioré avec le coach. (...) Entrer dans la surface comme un attaquant, c'est sortir de sa zone de confort. Quand tu le fais une fois, deux fois, que tu marques... Ça vient automatiquement. C'est une chose que j'ai ajouté à mon jeu ».

«Je vais le garder pour toute ma vie»