«La tension était extrême !», le sauveur du PSG vide son sac

Alors que le PSG a réussi à renverser le FC Barcelone pour se qualifier en demi-finale de la Ligue des champions, Vitinha s’est particulièrement fait remarquer lors de cette double confrontation. Buteur à l’aller, le milieu de terrain âgé de 24 ans a récidivé au retour sur la pelouse du Barça, un moment inoubliable pour lui.

Auteur de neuf buts toutes compétitions confondues cette saison, Vitinha en a surtout inscrit trois très importants. D’abord sur la pelouse de l’OM lors du Classique (0-2), puis au match aller face au FC Barcelone (2-3), en quarts de finale de la Ligue des champions. Ce qui avait permis au club de la capitale de n’avoir qu’un but de retard avant le match retour.

« Ce but, c’était fou »

« Ah oui, là il y avait énormément d’émotion. A Marseille aussi il y en avait, c'était fort aussi, mais j'étais très fatigué. Là, ce but, c’était fou, il donnait la sensation qu'on pouvait le faire », a confié Vitinha, dans un entretien accordé aux médias du PSG. Buteur à l’aller, l’international portugais l’a également été au retour contre le FC Barcelone. Une réalisation qui avait permis à Paris de reprendre l’avantage au score.

« Ce moment, je vais le garder en mémoire toute ma vie »