Tennis : Nadal face au grand défi, il jubile !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Plus de 24 heures après avoir battu Pedro Cachin en plus de trois heures de jeu, Rafael Nadal va devoir se confronter au 31ème joueur mondial, Jiri Lehecka. Le Tchèque de 22 ans paraît être un adversaire anodin en apparence mais cette opposition pourrait être difficile pour le Majorquin qui n'a plus l'habitude d'enchaîner les matches. Déjà vainqueur d'Alex de Minaur samedi dernier, il faudra du courage pour affronter les éléments.

Programmé en dernière rotation dans cette journée des huitièmes de finale, en même temps que le match entre le Bayern Munich et le Real Madrid, chose qui ne va pas lui plaire, Rafael Nadal va tout faire pour être en mesure de jouer ce quatrième match en moins d'une semaine, une grande première pour lui depuis bien longtemps. Gêné par les blessures depuis un bon moment déjà, le Majorquin en profite pour le moment pour remonter au classement, proche d'intégrer le top 300 à l'heure actuelle.

Un match sans relâcher physiquement

La semaine dernière, Rafael Nadal avait fait son retour à la compétition du côté de Barcelone, éliminé au deuxième tour par Alex de Minaur en ne pouvant pas se donner à fond physiquement. Le changement est total : il a pu jouer trois heures sans être plombé par son corps lundi. « Mon physique n’était pas pire dans le troisième set que dans le deuxième ou le premier. Je ne sais pas si j’ai fait un pas dans ma guérison jusqu’à demain, je vois comment je vais, c’est inconnu. C’est ma réalité actuelle » a-t-il déclaré. Il y a eu quelques moments inquiétants certes mais il a su tout mettre en place pour l'emporter.

Tennis : Djokovic en danger ? Son clan répond ! https://t.co/rSdvws95UF pic.twitter.com/1ULAA5pXV9 — le10sport (@le10sport) April 30, 2024

Nouveau combat en vue

Mardi soir, Rafael Nadal va devoir jouer sa place en quarts de finale du tournoi face à Jiri Lehecka 24 heures après son gros combat contre Pedro Cachin. C'est donc un nouveau défi qui l'attend puisque cette situation ne lui est encore jamais arrivée depuis longtemps. « La première chose est de voir si je suis capable de jouer deux jours de suite et jouer avec des garanties de pouvoir concourir, je l’espère, mais je ne donne aucune nouvelle pour moi, cela fait un moment que je n’ai pas joué avec ces charges en match officiel et c’est un peu un mystère. Mais si je peux concourir demain, cela aura été une semaine très positive » rajoute-t-il.

Victoire au mental ?

Sur le papier, Jiri Lehecka n'est pas le joueur le plus effrayant du circuit. Le puissant tchèque reste tout de même sur deux matches de belle facture où il n'a été breaké qu'à une seule reprise. Rafael Nadal devra être solide sur ce secteur du jeu pour ne pas subir. A priori, il donnera tout ce qu'il a pour dominer son adversaire au mental dans une ambiance qui promet d'être déjantée, même un soir de match du Real Madrid.