Tennis - Roland-Garros : Il annonce du lourd pour l'héritier de Nadal !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis ses débuts sur le circuit ATP, Carlos Alcaraz ne cesse de voir les comparaisons avec Rafael Nadal fuser. L'illustre champion espagnol arrive à la fin de sa carrière et pour beaucoup, Alcaraz va reprendre le flambeau avec un succès fou qui a déjà commencé. A commencer par la terre battue, surface de prédilection de l'homme aux 14 Roland-Garros, qui pourrait trouver en la personne du numéro 3 mondial un nouveau roi de la terre battue.

A un mois de Roland-Garros, la tension monte autour de cet événement extraordinaire comme chaque année. Sur la terre battue, tous les joueurs tentent de prendre le maximum de repères avant le deuxième Grand Chelem de l'année. Parmi eux, Carlos Alcaraz, de retour à la compétition à l'occasion du Masters 1000 de Madrid. Pour certains, l'Espagnol sera en première ligne pour remporter le titre Porte d'Auteuil dans un mois.

Alcaraz favori à Roland-Garros ?

Numéro 3 mondial, Carlos Alcaraz a débuté la saison sur terre battue à Madrid, devant passer la case infirmerie à Monte-Carlo et à Barcelone. L'Espagnol a été plutôt convaincant lors de ses deux premiers matches et affrontera celui qu'il a battu en finale l'an dernier : Jan-Lennard Struff. « Les grands maîtres de la terre battue sont Rafael Nadal et Bjorn Borg et le prochain sera Carlos Alcaraz. C’est presque un miracle qu’il n’ait pas gagné Roland‐Garros l’année dernière, et il le gagnera cette année, à moins que quelque chose d’extraordinaire ne se produise » déclare Paul McNamee, ancien joueur australien.

Tennis : Medvedev au combat, un rôle à jouer sur terre battue ? https://t.co/y0F1kZU5Vt pic.twitter.com/4jKzuOwYKW — le10sport (@le10sport) April 30, 2024

Le prochain roi de la terre

Même si Carlos Alcaraz a d'abord fait ses armes sur terre battue, c'est plutôt sur dur et sur gazon qu'il a connu ses plus grands succès jusqu'à présent. Mais il a prouvé qu'il est capable de se sublimer sur cette surface exigeante et à Roland-Garros, il pourrait bien marquer son territoire. « Ce gars est vraiment bon. C’est une véritable affaire. Il a tout ce qu’il faut. Il pourrait gagner 10 Roland Garros. Nous ne disons pas que 14 comme Rafa, mais pour moi, il est de loin le meilleur joueur sur terre battue en ce moment » poursuit-il.

De retour au sommet

Bien inspiré du côté d'Indian Wells le mois dernier, Carlos Alcaraz semblait inquiet au moment de faire son entrée en lice à Madrid. Pas forcément à l'aise avec son bras, l'Espagnol a été impressionnant pour dominer facilement ses deux premiers adversaires. Il subira un vrai test ce lundi face à l'Allemand mais peut déjà repartir de la capitale espagnole avec une certaine confiance.