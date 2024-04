Tennis : Le public français en folie avant Roland-Garros

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette saison 2024 a vu la présence d'un grand nombre de spectateurs français dans presque tous les tournois. En effet, depuis quelques mois, un petit groupe se donne souvent rendez-vous pour soutenir les joueurs français et cette semaine à Madrid, leurs voix se sont fait entendre. Sous l'impulsion de nouveaux groupes, les joueurs profitent souvent d'un soutien exceptionnel pendant leurs matches et ne manquent d'y répondre positivement. Mais d'où viennent ces groupes ?

Chaque année à Roland-Garros, le public français se fait remarquer par les étrangers et il est souvent décrit comme le pire sur le circuit. En effet, ils ne manquent jamais une occasion de se faire entendre dans les tribunes, surtout quand un représentant de la nation est sur le court. Depuis l'Open d'Australie cette année, un groupe de supporters fait beaucoup parler de lui et cela a inspiré des courageux prêts à faire le tour du monde pour hisser haut le drapeau tricolore.

« Tribune Bleue », grande nouveauté

Depuis quelques jours, un groupe de supporters français se fait entendre dans les tribunes du Masters 1000 de Madrid. L'Equipe est allé à la rencontre de ceux qui se nomment désormais Tribune Bleue. « On trouvait qu'il y avait un manque d'ambiance au tennis et on a voulu redynamiser les tribunes. À Estoril, il y a trois semaines, Fabien Reboul et Sadio Doumbia nous ont dit que ça serait bien qu'on se lance et qu'on monte quelque chose. Beaucoup de joueurs nous ont fait ressentir ce manque et ce besoin mental d'être soutenus » explique Augustin, l'un des fondateurs de ce groupe, un étudiant.

Un soutien sans faille

Dans le tennis, avoir le soutien de supporters dans les tribunes est un avantage considérable. Depuis le début de la saison, les Français ont la chance d'avoir presque partout du monde dans les gradins et c'était déjà le cas à l'Open d'Australie. « Mythique, j'adore. C'est trop bien quand tu es loin de chez toi d'avoir un soutien pareil. Tu as envie de te battre pour eux. Les mecs sont au taquet, ça fait trop plaisir. C'est cool d'avoir les gars qui te poussent » a confié Ugo Humbert. Beaucoup de ses camarades ont suivi le pas en suivant sur les réseaux la Tribune Bleue .

Le respect au centre du projet