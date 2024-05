Gasset - OM : Longoria jette l’éponge pour un entraîneur

Thomas Bourseau

Troisième entraîneur de l’OM cette saison après Marcelino et Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset ne devrait pas rallonger sa période d’intérimaire à l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria va devoir lui trouver un successeur… qui ne sera pas Massimiliano Allegri selon les propos du président du club phocéen à la presse italienne.

Jean-Louis Gasset se trouve dans une position où il peut faire rêver les supporters de l’OM en leur offrant la possibilité de gommer la désillusion de 2004 et la défaite en finale de Coupe UEFA face à Valence… 20 ans plus tard !

Gasset s’en va par la grande porte ?

En effet, entre temps, la Coupe UEFA est devenue la Ligue Europa et l’OM est en lice pour décrocher le Graal puisque les hommes de Jean-Louis Gasset sont qualifiés pour les demi-finales de C3 face à l’Atalanta les 2 et 9 mai prochain. Quelle que soit l’issue de la saison, Gasset respectera son contrat d’intermittent et s’en ira cet été, laissant Pablo Longoria dans l’obligation de dénicher un nouveau coach pour l’Olympique de Marseille.

L'OM promet «l’enfer» avant son grand choc ! https://t.co/Kk6fbV923Q pic.twitter.com/990vfmG5XH — le10sport (@le10sport) April 30, 2024

«Je respecte beaucoup Max, mais pour Marseille, ce serait trop cher…»