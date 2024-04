Vente OM : L’Arabie Saoudite va virer Frank McCourt, la bombe est lâchée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs mois, la vente de l'OM ne cesse d'être annoncée sans que rien ne se concrétise de façon définitive. Et pourtant, Thibaud Vézirian continue d'affirmer que tout est bouclé en interne, au point que les Saoudiens auraient même déjà la possibilité de se séparer de Frank McCourt grâce à un changement juridique dans les statuts du club phocéen.

Cela fait désormais plus de trois ans que Thibaud Vézirian a annoncé que la vente de l'OM était bouclée. Mais l'officialisation se fait toujours attendre. Cependant, il n'en démord pas et continue d'affirmer que tout est bouclé. D'ailleurs, il s'appuie sur des documents juridiques qui confirment que l'OM est passé d'un associé unique, à savoir Frank McCourt, à un pacte d’associés qui peut destituer l'homme d'affaires américain.

Vente OM : Un projet colossal se prépare avec l’Arabie Saoudite https://t.co/5Od4t6lTSA pic.twitter.com/hMd4U6sH02 — le10sport (@le10sport) April 29, 2024

Vézirian en rajoute une couche sur la vente de l'OM

« J’ai eu le temps de contacter des gens de La Défense pour étudier les documents sur l’OM qui sont publics. Certains ne jurent que par cela, alors voilà, cette fois, il y a des documents. Franchement, je ne me doutais pas que des documents aussi éloquents soient publics avant une officialisation (…) En France, pour officialiser le deal qui est déjà acté et conclu via le Delaware, considéré comme un paradis fiscal où on peut tout faire de façon anonyme, il faut que les choses changent sur le plan juridique. Je pensais qu’ils le feraient au dernier moment pour amener à l’officialisation », lâche dans un premier temps le journaliste sur sur sa chaîne Twitch , avant d'en rajouter une couche.

«Ces associés ont le pouvoir de révoquer Frank McCourt»