OM : Coup de théâtre, un buteur sera à Marseille

Arthur Montagne - Journaliste

Jeudi soir, l'OM reçoit l'Atalanta en demi-finale aller de la Ligue Europa. Les Marseillais tenteront de réaliser l'exploit, mais pour cela il faudra bien affronter Gianluca Scamacca. Un temps incertain, le buteur italien sera finalement bien disponible pour affronter les Marseillais sur la pelouse du Stade Vélodrome.

Ce week-end, l'Atalanta s'est passé de Gianluca Scamacca contre Empoli. Après le match, Gian Piero Gasperini donnait des nouvelles de son meilleur buteur : « Gianluca Scamacca souffre d’une gêne musculaire et n’a pas pu jouer contre Empoli. On va voir dans les prochains jours. Je n’ai pas pu le faire rentrer et ça me contrarie, c’est un joueur qui a besoin de jouer (…) On va voir comme sa gêne évolue dans les prochains jours ». Une annonce inquiétante à quelques jours du choc contre l'OM en demi-finale aller de la Ligue Europa.

Scamacca sera bien présent contre l'OM

Cependant, selon les informations de La Gazzetta dello Sport , Gianluca Scamacca s'est bien entraîné sans problème ce mardi et sera donc du voyage à Marseille ce jeudi pour la demi-finale aller de la Ligue Europa sur la pelouse du Vélodrome. Une mauvaise nouvelle pour l'OM puisque l'attaquant italien et le meilleur buteur de l'Atalanta cette saison avec 15 réalisations toutes compétitions confondues.

Scalvini également disponible