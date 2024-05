Mercato : L’OM l’appelle, il raccroche immédiatement

Thibault Morlain

Aujourd’hui gardien du RC Lens, Brice Samba avait été recruté par l’OM en janvier 2013. Alors que Havre, il s’est envolé pour Marseille, devenant ainsi la doublure de Steve Mandanda. Un transfert qui aurait très bien pu ne jamais se faire à l’époque pour une raison étonnante. En effet, croyant à une blague, Samba avait raccroché au nez du directeur sportif de l’OM.

Quelques années après Steve Mandanda, l’OM a décidé de répéter l’expérience. Ainsi, un autre gardien du Havre a été recruté en janvier 2013 en la personne de Brice Samba. C’est José Anigo qui était à l’origine de ce recrutement, qui a toutefois connu un petit contre-temps à ses débuts puisque ce transfert de Samba aurait pu tomber à l’eau…



« Je pensais que c’était une blague d’un pote »

A l’occasion d’un entretien accordé à Winamax , Brice Samba a raconté une anecdote sur les coulisses de sa signature à l’OM. L’ancien Olympien a ainsi fait savoir :« Je n’avais pas encore joué en professionnels. Quand j’entends l’accent du sud et on me dit que c’est José Anigo qui m’appelle pour l’OM, pour moi, c’était inimaginable. Sauf que c’était vrai, c’était réel. Son appel, tout le monde est au courant que je l’ai snobé. Je lui ai raccroché au nez ? Oui, je pensais que c’était une blague d’un pote. Je n’y ai même pas cru une seule seconde. Heureusement que mon agent derrière m’appelle pour me dire que j’étais fou, que j’avais raccroché à José Anigo. Ce sont des petites anecdotes qui ont marqué mon début à l’OM ».

« On te veux maintenant, pour être numéro 2 »