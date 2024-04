Panique au PSG, ça bouge pour ce joueur de Deschamps

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Adrien Rabiot a vu son nom être lié au PSG, qu'il a quitté en 2019, dernièrement. Toutefois, le milieu de terrain français de 29 ans a fermé la porte à un retour à Paris. Pour ne pas arranger les affaires du PSG, Véronique Rabiot a rencontré la direction de la Juventus pour discuter d'une prolongation.

Lié au PSG jusqu'au 30 juin 2019, Adrien Rabiot a refusé de prolonger avec le club de la capitale. Mécontente, la direction parisienne a décidé de mettre le milieu de terrain de Didier Deschamps au placard pendant plusieurs mois. Une manière de lui mettre la pression et de le pousser à rempiler. Toutefois, Adrien Rabiot n'a pas cédé, et il a finalement rejoint la Juventus librement et gratuitement lors de l'été 2019. Dans la dernière année de son contrat avec la Vieille Dame , l'international français voit son nom être de nouveau lié au PSG ces dernières semaines. Toutefois, Adrien Rabiot ne se voit pas retrouver le club parisien.

Une rencontre entre la Juve et le clan Rabiot

« Un retour au PSG ? Pas dans un avenir proche, mais c'est vrai que j'ai grandis et j'ai été formé là-bas, donc j'ai beaucoup d'estime pour les gens qui y travaillent et qui m'ont fait progressé. Je suis parti du PSG dans des conditions un peu compliquées, et pour le moment, le retour n'est pas à l'ordre du jour », a expliqué Adrien Rabiot lors d'un entretien accordé à Europe 1 Sport il y a près d'un mois.

Le Bayern est à l'affût pour Rabiot