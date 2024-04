Mercato : Le boss du PSG a un allié à l’étranger !

Axel Cornic

Le mercato estival approche à grands pas et Luis Campos est attendu au tournant, surtout avec le départ de Kylian Mbappé qui semble se profiler. Le patron du recrutement du Paris Saint-Germain devra frapper fort et un soutien inattendu pourrait bien l’aider selon les dernières indiscrétions de la presse italienne.

Après l’AS Monaco et le LOSC, c’est le PSG qui a fait appel aux services de Luis Campos en 2022. Mais le bilan est loin d’être parfait, puisque le Portugais n’a pas toujours fait les bons choix sur le mercato et surtout, le probable départ de Kylian Mbappé pourrait avoir un gros impact sur son avenir.

Campos dans le viseur du Qatar ?

Car Campos avait surtout été appelé parce qu’il était réputé très proche de la star française et de son entourage. Sa mission principale semblait donc celle de convaincre Mbappé de s’inscrire dans la durée au PSG, ce qui semble être désormais devenu impossible, même si aucune annonce officielle n’a encore été faite.

Giuntoli peut lancer son mercato