Mercato : Il valide les grands changements au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sans ses stars des années précédentes et avec un effectif renforcé par onze nouveaux joueurs et dirigé par Luis Enrique, le PSG s’est hissé jusqu’aux demi-finales de la Ligue des champions et se met à rêver d’un premier sacre dans la compétition. Présent en conférence de presse à la veille d’affronter l’équipe parisienne, Edin Terzic, à la tête du Borussia Dortmund, valide les changements opérés l’été dernier.

Cette saison, c’est avec un nouveau visage que le Paris Saint-Germain s’est présenté en Ligue des champions. Sergio Ramos Lionel Messi, Neymar ou encore Marco Verratti ont plié bagage l’été dernier, laissant notamment la place à Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé ou encore Bradley Barcola. Luis Enrique a quant à lui pris la succession de Christophe Galtier, poussé vers la sortie une saison après son arrivée. Des changements qui ont visiblement porté leurs fruits alors que le PSG s’apprête à disputer sa quatrième demi-finale de Ligue des champions de son histoire face au Borussia Dortmund.

La vérité éclate sur ce grand projet du clan Mbappé https://t.co/8lsEk5Zzrf pic.twitter.com/4rUdamCvij — le10sport (@le10sport) April 30, 2024

« Beaucoup de nouveaux joueurs sont arrivés. Ils ont apporté une grande qualité à l'équipe »

Du côté de la formation allemande, on salue les changements décidés par le PSG. « Paris est à son pic de forme cette saison. Nous devons faire mieux que ce que nous avons fait contre eux à Dortmund. Ils ont connu un grand bouleversement, beaucoup de nouveaux joueurs sont arrivés. Ils ont apporté une grande qualité à l'équipe », juge l’entraîneur Edin Terzic, présent en conférence de presse à la veille d’affronter le club de la capitale à Dortmund.

« Ils ont montré de très bonnes performances »