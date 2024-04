Le vestiaire de l’OM fait une annonce pour l’après-Gasset

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l’avenir de Jean-Louis Gasset ne s’inscrit plus à l’OM pour l’avenir, la piste menant à Paulo Fonseca revient avec insistance ces derniers jours pour le remplacer. Un profil qui semble plaire à Jordan Veretout qui avait évolué sous les ordres du technicien portugais à l’AS Roma.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Paulo Fonseca est la priorité de l'OM pour remplacer Jean-Louis Gasset, dont la mission devrait prendre fin à l'issue de la saison. Il faut dire que le technicien portugais réalise une très belle saison sur le banc du LOSC. A Marseille, il retrouverait d'ailleurs Jordan Veretout qu'il a eu sous ses ordres à l'AS Roma. Et ce n'est visiblement pas pour déplaire à l'international français.

Veretout s'enflamme pour Fonseca

« Avec (Paulo) Fonseca, c’était top ! On s’est régalé, il aime le jeu, que ses milieux de terrain touchent le ballon, que ça bouge… J’ai beaucoup appris avec lui. Je l’admire. Ce n’est pas pour rien si Lille produit du beau jeu, c’est la patte du coach. C’est bien pour le championnat. Une arrivée à l’OM ? Je suis joueur (rires). Je l’apprécie beaucoup mais je ne sais pas de quoi sera fait l’avenir. Je l’aime bien, on s’entend bien et je suis content qu’il réussisse en France », assure le milieu de terrain de l’OM dans une interview accordée à La Provence , avant d’évoquer le choc face à l’Atalanta jeudi soir.

«Je suis encore le championnat italien»