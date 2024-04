Tennis : Surprise, Tsonga fait un retour inattendu !

La rédaction

Retraité des cours de tennis depuis sa défaite face à Casper Ruud à Roland Garros le 24 mai 2022, Jo-Wilfried Tsonga a de nouveau joué un match. Le Français a participé à une rencontre d’exhibition dans les Côtes-d’Armor ce dimanche, organisé par le circuit CNGT. Bonne nouvelle, celui qui a occupé la cinquième place du classement ATP a remporté son match.

Et revoilà Jo-Wilfried Tsonga ! Absent des courts depuis mai 2022, le Français a renoué avec le terrain… et avec la victoire. Relativement discret dans l’espace médiatique, puisque l’ancien tennisman se focalise sur sa structure All-In, l’ancienne star du tennis bleu blanc rouge a refait parler d’elle.

Son adversaire choqué !

Pour ce match, Jo-Wilfried Tsonga était opposé à Cédric Hamon devant des tribunes pleines. Professeur de mathématiques et tennisman, celui qui avait eu l’opportunité d’affronter Gilles Simon en 2023 a d’abord remporté l’Open Guindé, organisé à Taden, pour obtenir le privilège d’être opposé à Jo-Wilfried Tsonga. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le tennisman amateur a été plus qu’impressionné par les qualités de Tsonga, comme il l'a révélé dans des propos relayés par Tennisactu : « (Il) frappe beaucoup plus fort... Dès que je mets une balle trop courte, c'est punition direct ! […] Dès qu'il veut accélerer, il y a un monde d’écart. »

Une revanche vieille de… 25 ans