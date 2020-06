Tennis

Tennis : L’annonce de Toni Nadal sur l’avenir de Roger Federer !

Publié le 11 juin 2020 à 13h35 par T.M.

Alors que Roger Federer rencontre actuellement quelques pépins avec son genou, ce n’est pas pour cela que Toni Nadal imagine le Suisse prendre sa retraite.

Ayant subi une arthroscopie au genou en février dernier, Roger Federer a dû de nouveau être opéré ces derniers jours. De quoi obliger le numéro 4 mondial a prendre une grande décision pour la suite de la saison. En effet, à travers un communiqué, le Suisse a annoncé qu’il ne reviendrait finalement qu’en 2021 sur les courts. Une grosse annonce qui en a fait réagir plus d’un. Et à l’occasion d’un entretien accordé à Radio Marca , Toni Nadal a livré son point de vue. Et pour lui, il n’y aurait aucune crainte à avoir sur l’avenir de Federer, qui pourrait même être encore plus qu’avant…

« Je ne crois pas qu'il prendra sa retraite avec cette blessure »