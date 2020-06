Tennis

Tennis : Ce message fort sur ce choix de Roger Federer !

Publié le 11 juin 2020 à 9h35 par T.M.

Ce mercredi, Roger Federer a annoncé qu’il allait faire une croix sur la fin de la saison 2020. Une grosse décision du Suisse qui ne devrait toutefois pas trop avoir de répercussions à en croire Marc Rosset.

Ayant subi une deuxième opération au genou en quelques mois, Roger Federer a donc choisi de revenir dans les meilleures conditions physiques. Et le numéro 4 mondial, cela signifie revenir qu’en 2021. En effet, à travers un communiqué sur Twitter , le Suisse a annoncé faire une croix sur la fin de cette saison : « Comme je l'ai fait avant le début la saison 2017, je vais prendre le temps nécessaire pour revenir à 100% de mes capacités. Les fans et les tournois vont clairement me manquer. J'ai hâte de tous vous retrouver dès le début de la saison 2021 ». De quoi désavantager Federer pour la reprise, lui qui aura accusé un énorme retard sur ses principaux concurrents ? Pas sûr…

« Il n’aura que trois mois de compétition en moins que les autres »