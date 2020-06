Tennis

Tennis : Le souhait de Richard Gasquet pour Roland-Garros

Publié le 19 juin 2020 à 14h35 par T.M.

Alors que Roland-Garros se disputera du 27 septembre au 11 octobre, Richard Gasquet espère bien que le public sera présent dans les tribunes.

Finalement, Roland-Garros débutera donc fin septembre. A cause de la situation sanitaire, le Grand Chelem parisien a été décalé et se disputera deux semaines après la fin de l’US Open. Toutefois, il existe encore des incertitudes sur l’organisation du tournoi à Porte d’Auteuil. Des spectateurs pourront-ils assister aux rencontres ? Alors que cette question n’a toujours pas été répondue, Richard Gasquet espère bien voir du public dans les tribunes. Alors que l’US Open se jouera à huis clos, le Biterrois espère que cela ne sera pas le cas à Roland-Garros.

« Ce ne sera pas le même tournoi pour nous, joueurs français »