Tennis : Jouer l’US Open ou Roland-Garros ? La réponse de Gasquet

Publié le 19 juin 2020 à 9h35 par T.M.

Avec la refonte du calendrier de la saison, l’US Open et Roland-Garros s’enchaineront en 2 semaines. Certains pourraient donc faire l’impasse sur l’un des deux tournois du Grand Chelem. Que fera Richard Gasquet ?

Après une pause de longue semaine à cause du coronavirus, la saison de tennis va elle aussi reprendre prochainement ses droits… avec toutefois un calendrier chamboulé. Et actuellement, les réactions sont nombreuses en ce qui concerne l’enchainement entre l’US Open et Roland-Garros. Alors que le Grand Chelem parisien devait initialement se tenir du 18 mai au 7 juin, il a été repoussé compte tenu de la situation actuelle et se disputera finalement du 27 septembre au 11 octobre. De quoi poser un problème pour beaucoup puisque cela se passera donc seulement 2 semaines après la fin de l’US Open. Pour des raisons physiques et de récupération, les meilleurs joueurs pourraient donc faire l’impasse sur l’un des deux tournois.

« On verra comment la situation évolue sanitairement »