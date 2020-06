Tennis

Tennis : Djokovic, Nadal, Federer... Les regrets de Gasquet pour Tsonga et Monfils !

Publié le 18 juin 2020 à 20h35 par La rédaction

Jamais titrés en Grand Chelem, Gaël Monfils, Gilles Simon, Jo-Wilfried Tsonga et Richard Gasquet n’ont jamais réussi à battre Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer. Voici pourquoi la formation française n’aurait jamais été justement récompensée selon l’un des quatre mousquetaires !

Avec de nombreuses demi-finales, quelques finales de Grand Chelem mais aucun titre dans ces grosses compétitions à eux quatre, Gaël Monfils, Gilles Simon, Jo-Wilfried Tsonga et Richard Gasquet ont souvent été critiqués. La formation française n’a effectivement pas joué les premiers rôles ces dernières années et les raisons s’appellent Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer. Richard Gasquet s’est expliqué.

« Nous sommes tombés dans la période la plus brutale du tennis. »