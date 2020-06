Tennis

Tennis : Richard Gasquet affiche un souhait fort pour l'US Open

Publié le 15 juin 2020 à 9h35 par A.D.

L'US Open devrait avoir lieu à la fin du mois d'aout. Selon Richard Gasquet, une équité totale devrait être instaurée pour que tous les joueurs puissent participer au tournoi.

Pour freiner la propagation du coronavirus, le monde sportif s'est mis en pause pendant de longues semaines. Si certains tournois, tel que Roland-Garros, ont dû être reporté, l'US Open devrait se tenir en temps et en heure à la fin du mois d'aout. Toutefois, certains joueurs pourraient être contraints de faire l'impasse sur la compétition en raison des mesures sanitaires appliquées en fonction des pays. Dans des propos rapportés par L'Equipe , Richard Gasquet a réclamé une équité totale pour l'US Open. Comme il l'a clairement expliqué, le Français souhaite que le tournoi ne soit organisé que si tous les joueurs peuvent y participer.

«Tout le monde doit jouer ou personne ne doit jouer»