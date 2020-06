Tennis

Tennis : Richard Gasquet affiche ses doutes pour l’US Open…

Publié le 13 juin 2020 à 9h35 par La rédaction

Alors que les joueurs se font de plus en plus nombreux à militer pour que l’US Open ne se tienne finalement pas, Richard Gasquet ne semble pas non plus très optimiste concernant ce tournoi du Grand Chelem.

L’US Open continue de faire débat. Après la crise du coronavirus, le monde du tennis se prépare à la reprise des grands tournois, et le tournoi du Grand Chelem américain est actuellement difficile à envisager pour de nombreux joueurs, notamment à cause des contraintes sanitaires ne permettant pas au staff complet de certains joueurs d’accompagner les sportifs. Novak Djokovic avait d’ailleurs milité pour que l’US Open ne se tienne pas, et le 50e joueur mondial, Richard Gasquet semble lui aussi sceptique concernant la tenue de ce tournoi…

« Tout est flou »