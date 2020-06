Tennis :

Tennis : Roland-Garros à huis clos ? La réponse de la FFT !

Publié le 12 juin 2020 à 17h35 par A.D.

Suspendue de longues semaines à cause du coronavirus, la saison pourrait bientôt reprendre, mais à huis clos. Jean-François Vilotte, directeur général de la FFT, s'est prononcé sur la possibilité d'organiser Roland-Garros sans spectateurs.

Roland-Garros se disputera-t-il à huis clos ? A cause du coronavirus, le Grand Chelem français a dû être repoussé. Alors qu'il devrait avoir lieu en septembre, Roland-Garros pourrait se disputer à huis clos pour des raisons sanitaires. Lors d'un entretien accordé à Tennis Actu , Jean-François Vilotte, a évoqué la possibilité d'organiser Roland-Garros dans des enceintes vides. Comme l'a lui-même expliqué le directeur général de la FFT, il fera le maximum pour pouvoir accueillir du public à la Porte d'Auteuil.

«Les options sur lesquelles on travaille le plus ont une jauge de public»